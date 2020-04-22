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  4. Antalya'da 5 villadan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'da 5 villadan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 22.04.2020 20:06 | Son Güncelleme

Antalya'da 5 villadan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, farklı zamanlarda 5 villada hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sugözü Mahallesi'nde farklı tarihlerde hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin C.U. olduğunu tespit etti. Takibe alınan şüpheli evinde yakalandı.

Villalardan çalınan televizyon, telefon, altın ve değerli ziynet eşyalarını satın alan kişiler hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapıldı.

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