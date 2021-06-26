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Antalya'da 59 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu

26.06.2021 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 59 yaşındaki adamın ölümü şüpheli bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 59 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Gürsu Mahallesi Suphi Türel Caddesi'nde Turgay Arslan'ın (59) kereste satışı yapan iş yerinde hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi Arslan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Arslan'ın cesedi, olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Arslan'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

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