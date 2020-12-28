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Antalya'da 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Antalya'da 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da 27 hırsızlık olayının faili olan ve 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 hırsızlık dosyası ve 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'nin, Kepez ilçesinde gizlendiği bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri firari kadını yakaladı.

Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan hükümlü, adli makamlara teslim edildi.

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