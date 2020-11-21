Antalya'da 65 yaş ve üstü vatandaşların deniz keyfi

Antalya'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar sahillerde güneşlendi.
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında saat 10.00'da dışarıya çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, park ve bahçelerde oturdu.
Sosyal mesafe kuralına uyup, maske taktıkları gözlenen vatandaşlar, özellikle deniz manzaralı parklarda yoğunluk oluşturdu.
Havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde yürüyüş yaptı, plajda güneşlendi ve yüzdü.
Kısıtlama kapsamında polislerin uyarısına gerek kalmaksızın 65 yaş ve üstü vatandaşların, saat 13.00 itibarıyla evlerine döndükleri görüldü.