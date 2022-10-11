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Antalya'da 7. Kaleiçi Old Town Festivali 14 Ekim'de başlayacak

11.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antik kentin 33 noktasında 111 etkinlik gerçekleştirilecek

Antalya'da 7. Kaleiçi Old Town Festivali, 13 Ekim'de çeşitli gösterilerle başlayacak.

Muratpaşa Belediyesince düzenlenen festivalde, antik kentin 33 ayrı noktasında 111 etkinlik gerçekleştirilecek.

27 ülkeden 52 şehrin katılımcılarının ağırlanacağı festival, perşembe günü Kaleiçi'nin Akdeniz'e uzanan balkonunda David Scherwey ve Damla Cifcifli'nin eğitmenliğinde 1 saat sürecek yogayla başlayacak.

Festivalin ikinci günü saat 18.00'de Karaalioğlu Parkı'ndan başlayacak geleneksel kortej, Atatürk Caddesi'nin ardından tarihi Üç Kapılar'dan Kaleiçi'nde sona erecek.

Antik çağdan bugüne paralardaki hayvan görsellerinin yer aldığı "Hayvanlar ve Paralar" sergisi Koç Üniversitesi Suna-İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde, Antalya'da yaşayan yabancı sanatçıların eserlerinin bir araya getirildiği "Aynı Gökyüzünün Altında" sergisi Mehmet Arif Bey Otel'de festival boyunca açık kalacak.

Kaleiçi Sanat Çalıştayı, Resim Çalıştayı, Uluslararası Resim ve Keçe Sempozyumu, seramik, magnet yapım, dövme tasarım, ağaç süsleme atölyeleri, enstalasyon çalışmalarının da yapılacağı festivalde, Antalya Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği tarafından Kaleiçi Fotoğraf Yarışması düzenlenecek.

İran Komşu Ülkeler Dostluk Derneği de festival kapsamında Hıdırlık Sokak'ta "Kadın Yaşam Özgürlük" başlığıyla karma resim sergisi açacak.

Festivalde, "Arjantin Tango Kültür Buluşması" ile "Edebiyat ve Çevre" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

Cuma günü Manuş Baba, cumartesi akşamı ise Light in Babylon'un konser vereceği festival, 16 Ekim'de sona erecek.

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaleiçi muratpaşa belediyesi

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