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Antalya'da 8 yaşındaki kardeşini bıçakla öldüren genç polise teslim oldu

ANTALYA HABERLERİ  | 05.08.2020 19:06 | Son Güncelleme

Antalya'da 8 yaşındaki kardeşini bıçakla öldüren genç polise teslim oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü ikrar eden genç, emniyet mensuplarına teslim oldu.

Kasaplar Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Sinan Y'nin, 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Y., ile evlerine yakın Türkbeleni tepesindeki ormanlık alana gittiği öğrenildi.

Sinan Y., bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelerek, kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü ikrar ederek teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seyit Taha Y'nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından, Seyit Taha Y'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan Sinan Y'nin psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu belirtildi.

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