YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaplı lunapark hizmete açılıyor

Antalya'da 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaplı lunapark hizmete açılıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 04.07.2020 22:50 | Son Güncelleme

Antalya'da 90 metre yüksekliğe sahip dönme dolaplı lunapark hizmete açılıyor

Antalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4 aydır kapalı olan, 400 ton ağırlığında, 90 metre yüksekliğinde bir dönme dolabın bulunduğu lunapark yeniden hizmete açılıyor.

Konyaaltı ilçesindeki Aktur Lunapark'ın İşletme Müdürü Veli Kılınçaslan, yaptığı yazılı açıklamada, insanların güvenli bir şekilde eğlenebilmesi için her türlü hazırlığı yaptıklarını, pazartesi gününden itibaren kapılarını açacaklarını ifade etti.

Girişte misafirlerin ateşlerinin ölçüleceğini, maskesiz kimsenin içeriye alınmayacağını belirten Kılınçaslan, bilet satış noktalarının, eğlence ünitelerine biniş ve inişlerin sosyal mesafe kuralına göre dizayn edildiğini bildirdi.

Tüm ünitelerin her binişten sonra dezenfekte edileceğine dikkati çeken Kılınçaslan, "Güvenli ve sağlıklı eğlence için her türlü önlemleri aldık." ifadesini kullandı.

Kılınçaslan, şunları kaydetti:

"Hafta içi saat 17.00'den, hafta sonları ise saat 15.00'ten itibaren eğlenceye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Heyecan, eğlence ve adrenalini seven herkesi pazartesi gününden itibaren parkımızda sağlıklı bir şekilde eğlenmeye davet ediyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorumGüzel oyuncu, bu görüntülerin ardından öfkeden deliye döndü: İğreniyorum
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Namaz Vakitleri 5 Temmuz Pazar

İmsak
03:52
Sabah
05:36
Öğle
13:07
İkindi
16:57
Akşam
20:27
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Pazar

Aspendos Eczanesi
Muratpasa
Gerçek Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Portakal Eczanesi
Muratpasa
Serra Eczanesi
Muratpasa
Volkan Eczanesi
Muratpasa
Erdoğan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor maçına hazır

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

Antalya Köy Pazarı, kapılarını açtı

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.