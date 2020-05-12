YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da A4 kağıdıyla uyuşturucu satılıcılığına 34 operasyon

Antalya’da A4 kağıdıyla uyuşturucu satılıcılığına 34 operasyon

ANTALYA HABERLERİ  | 12.05.2020 19:11 | Son Güncelleme

Antalya’da bonzai maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kağıdına emdirilmiş bir şekilde satıldığı tespit edildi.

Antalya’da bonzai maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kağıdına emdirilmiş bir şekilde satıldığı tespit edildi. Ocak ayından itibaren 34 operasyon gerçekleştirildi, 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde Antalya sokaklarında “A4” sokak ismi ile satılan bir maddeye rastlandı. Bu maddenin yeni bir madde olmadığının bilindiği aktarılırken Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kağıdına emdirilmiş bir şekilde satılmasından kaynaklandığı belirtildi. Çok az miktarlarda dahi etken maddenin kullanılması halinde halüsinasyonlar gösterebileceği bilinen madde ile ilgili olarak, Ocak ayından itibaren 34 operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 9 şahıs tutuklandı ve 3 bin 428 doz A4 kağıdına emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs denizden bulaşır mı?Koronavirüs denizden bulaşır mı?
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Güzellik salonu alev alev yandı

Güzellik salonu alev alev yandı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Bahçeden kenevir, evden esrar çıktı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Gebze’de hemşireler günü şarkılar ve balonlarla kutlandı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Manisa’da sağlık çalışanları alkışlarla taleplerini hatırlattı

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Girdikleri yazlık evleri kendi evleri gibi kullandıktan sonra soydular

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun'da silahlı kavga: 1 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 13 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:09
Sabah
05:44
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
20:03
Yatsı
21:32

Antalya Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Çarşamba

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Berrin Eczanesi
Muratpasa
Koçak Eczanesi
Muratpasa
Portakal Çiçeği Eczanesi
Muratpasa
Ümit Eczanesi
Muratpasa
Zeynep Akman Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde "koronavirüs" sessizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

"Turizmin başkenti"nde spor tesisleri coşkulu günlere hazırlanıyor

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

Manavgat’ı bekleyen en büyük tehlike deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.