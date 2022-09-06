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Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye para cezası verildi

06.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye para cezası verildi

Antalya'da abartı egzoz ve motosiklet denetiminde sürücülere 330 bin 791 lira trafik cezası uygulandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Timi, vatandaşın huzur ve sükununu bozacak, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Denetimlerde abartı egzoz ve motosiklet denetiminde 404 sürücüye 303 bin 791 lira idari ceza uygulandı, 212 araç trafikten men edildi.

Ayrıca başka birinin kimlik bilgilerini kullanan sürücü hakkında adli işlem yapıldı.

"Dur" ikazına uymayan 6 motosiklet sürücü ile alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücü hakkında ise idari işlem gerçekleştirildi.

Uygulamada arama kaydı bulunun 2 kişi asayiş ekiplerine teslim edildi.

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antalya Ceza trafik denetim jandarma

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