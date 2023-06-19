YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da başlayacak

Antalya'da Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da başlayacak

19.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elmalı ilçesinde bu yıl 39.'su düzenlenecek Ulusal Abdal Musa Anma Etkinlikleri 23 Haziran'da başlayacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, Tekke Mahallesi'nde kalmış ve dergahını kurmuş olan Abdal Musa'nın inanç ve kültür yaşamıyla iz bıraktığını belirtti.

Bu doğrultuda ilçede her yıl geleneksel Abdal Musa Anma Etkinlikleri düzenlendiğini aktaran Öztürk, "Uluslararası alanda 18. ulusal alanda ise 39.'sunu gerçekleştireceğimiz etkinlik, 23 Haziran'da başlayacak. 3 gün sürecek etkinliklerde konserler, semah gösterileri, çocuklara yönelik aktiviteler gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Sabahat Akkiraz, Serpil Efe, Saygın Şahin, Uğur Önür, Emre Dayıoğlu'nun da konser vereceğini aktaran Öztürk, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

Halil Öztürk, etkinlik alanında bakım onarım, ilaçlama ve güzelleştirme çalışmaları da yaptıklarını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manavgat Irmağı’nda sürüklenen kadın cesedi ekipleri harekete geçirdiManavgat Irmağı’nda sürüklenen kadın cesedi ekipleri harekete geçirdi
Bursa'da uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olmakla suçlanan kadın hakim karşısındaBursa'da uçurumdan düşen eşinin ölümüne neden olmakla suçlanan kadın hakim karşısında
Iğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandıIğdır'da kamyonla çarpışan otomobildeki 3 öğretmen yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Elmalı anma

Antalya Namaz Vakitleri 19 Haziran Pazartesi

İmsak
03:46
Sabah
05:31
Öğle
13:04
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:04

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Pazartesi

Lara sağlik eczanesi
Muratpasa
Can tufan eczanesi
Kemer
Kavuklu eczanesi
Kas
Şükran eczanesi
Alanya
Akar eczanesi
Muratpasa
Yeşilbayir eczanesi
Dosemealti
Kökez eczanesi
Serik
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Yakalanmamak için rüşvet aldığı parayı yuttu! Hastanelik oldu

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.