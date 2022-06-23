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Antalya'da ablasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

23.06.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ablasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'nın Aksu ilçesinde ablasını silahla vurarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Kutlay Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanık, maktul Gülderen Ç'nin yeğenine yönelik cinsel istismar uyguladığına dair kendisine iftira attığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Kutlay Ç'ye "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. Sanık ayrıca, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığa herhangi bir indirim uygulamadı.

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 12 Aralık 2021'de, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Kutlay Ç'nin (48), babasına ait evde ablasını vurduğunu söylemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, vücudunun 3 yerinden silahla vurulan Gülderen Ç'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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