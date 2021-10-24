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Antalya'da ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu

24.10.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 15 koyun telef oldu.

Salkımevler Mahallesi Kümeevler Mevkisi'nde Mehmet Çetin'e ait, içerisinde koyun ve kışlık yemlerin bulunduğu hayvan ağılında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında 15 koyun telef oldu.

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