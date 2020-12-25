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Antalya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 25.12.2020 12:08 | Son Güncelleme

Antalya'da alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.

Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı. Çevreden geçen başka balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tekneye aldı.

İhbar üzerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik botları, batan teknede başka kimsenin olmadığının tespiti üzerine başlatılan arama çalışmasını sonlandırdı.

Karaya çıkarılan balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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