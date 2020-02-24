YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya’da ambulans kazası: 3 yaralı

Antalya’da ambulans kazası: 3 yaralı

ANTALYA HABERLERİ  | 24.02.2020 17:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, dün gece, saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Antalya’da ambulans kazası: 3 yaralı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece, saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yukarı karaman Mahallesi Antalya karayolu üzerinde seyir halinde olan U. K. İdaresindeki 48 PN 420 Plakalı özel ambulans aşırı buzlanmadan dolayı kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta F. G. G. ve sağlık personeli H. K. , E. K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine elen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular İstanbul'da korkunç olay! Bu halde buldular
Elli yaş üstü dört kadından biri şikayetçiElli yaş üstü dört kadından biri şikayetçi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Asılsız paylaşımlar vatandaşı mağdur etti

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

Türkiye’nin alanındaki en modern tesisi Kayseri’ye kazandırılıyor

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

332 konut için 2 bin 202 kişi başvuruda bulundu

TOKİ kuraları Menteşe’de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan’da çekilecek

TOKİ kuraları Menteşe’de 28 Şubat, ilçelerde 22-24 Nisan’da çekilecek

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Nazilli’de dolu dolu hafta sonu

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Polislerden vatandaşlara bez çanta

Antalya Namaz Vakitleri 24 Şubat Pazartesi

İmsak
06:10
Sabah
07:29
Öğle
13:16
İkindi
16:22
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Antalya Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Pazartesi

Baysan Eczanesi
Muratpasa
Doğugarajı Sağlık Eczanesi
Muratpasa
İmge Eczanesi
Muratpasa
Koray Eczanesi
Muratpasa
Özgür Eczanesi
Muratpasa
Turunç Eczanesi
Muratpasa
Emek Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

İlçelerdeki içme suyu depolarına bakım

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

CHP İl Başkanı Bayar, mazbatasını aldı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME 2 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki trafik kazasında yaralandı

Antalyalı ihracatçılar depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderdi

Antalyalı ihracatçılar depremzedelere 40 tonun üzerinde meyve-sebze gönderdi

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.