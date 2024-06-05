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  4. Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

Antalya'da apartmanda çıkan yangın hasara yol açtı

AA AA
05.06.2024 08:43
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde apartman dairesinde çıkan ve diğer dairelere de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Demircikara Mahallesi 1429 Sokak'ta bulunan 7 katlı apartmanın 5. katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yukardaki dairelere de sıçaradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yakkaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın nedeniyle 3 dairede hasar oluştu.

Yangın sırasında evde bulunmayan ve sonrasında olay yerine gelip fenalık geçiren daire sahibi Fikret Çomoğlu ile eşine ambulansta müdahale edildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Muratpaşa hasar

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