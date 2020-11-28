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Antalya'da arkeolojik kazıda buz fabrikası kalıntıları ortaya çıkarıldı

ANTALYA HABERLERİ  | 28.11.2020 13:40 | Son Güncelleme

Antalya'da arkeolojik kazıda buz fabrikası kalıntıları ortaya çıkarıldı

Antalya'da arkeolojik kazı çalışmalarında buz fabrikası kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlatılan kazı çalışması devam ediyor.

Müze Müdürlüğü denetiminde kule çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarında, 93 yıllık buz fabrikası kalıntıları bulundu.

Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazılarda, kent belleğinde önemli yeri olan buz fabrikası açığa çıkarıldı.

Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde 1927'de inşa edilen fabrikanın, makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Yetkililer, yapının ortaya çıktığı alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kazılarda ayrıca, kulenin kuzey ve güney kısımlarında farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

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