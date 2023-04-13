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Antalya'da ateş açıp kaçan silahlı kişi, polisin dronlu takibiyle yakalandı

13.04.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Aksu ilçesinde ateş açıp kaçan şüpheli, polisin dronlu takibiyle saklandığı serada yakalandı.

Antalya'da ateş açıp kaçan silahlı kişi, polisin dronlu takibiyle yakalandı

Fatih Mahallesi'nde bir evde silahlı kişi olduğu ihbarı üzerine, polis ekipleri adrese gitti. Şüpheli M.Ş, kapıyı açmadığı polislere ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, özel harekat ekipleri çağrıldı.

Çelik yelek giyen polisler, M.Ş'yi silahıyla teslim olması için ikna etmeye çalıştı. Polislerin uzaklaşmasını isteyen şüpheli, bunu fırsat bilip 3 saat sonra evin arka penceresinden kaçtı.

İkametin arka kısmında arama çalışması başlatan polisler, ısıya duyarlı dron da kullandı. Polisler, arama çalışmaları sonucu yerini tespit ettiği M.Ş'yi saklandığı serada yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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