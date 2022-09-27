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Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

27.09.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da atık kağıt deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kaş ilçesinde atık kağıt deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ova Mahallesi'ndeki bir atık kağıt deposunda 16.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.

Depo, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

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yangın kaş İtfaiye depo

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