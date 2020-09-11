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Antalya'da ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA HABERLERİ  | 11.09.2020 13:28 | Son Güncelleme

Antalya'da ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştiren 4 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ATM'lere yerleştirdikleri kart kopyalama aparatıyla hesaplardan para çektikleri öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Kumköy ve Ilıca turizm merkezlerinde tatil yapan 2 Rus turist, banka ve kredi kartları kopyalanarak hesaplarından para çekildiği yönünde şikayette bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.

ATM cihazına kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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