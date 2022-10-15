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Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişiye ev hapsi cezası

15.10.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da avukata bıçaklı saldırı girişiminde bulunan kişiye ev hapsi cezası

Antalya'da bir avukata görevi başında bıçakla saldırı girişiminde bulunan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlıya yapılan itiraz üzerine ev hapsi cezası verildi.

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Mesut Oğuz'a bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Murat A. için savcılık tarafından tutuklamaya yönelik itirazda bulunuldu.

İtiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi, yurt dışı yasağı getirildi.

Bu arada, eşinin yaptığı "Aile içi şiddet" şikayeti nedeniyle tutuklu bulunan Murat A'nın 16 Ekim'de tahliye edileceği ve ev hapsine alınacağı öğrenildi.

- "Karar sevindirici"

Avukat Mesut Oğuz, AA muhabirine, kararın sevindirici olduğunu belirterek, şüphelinin en azından dışarıya çıkmasının önünün alınmış olduğunu söyledi.

Şüphelinin daha önce farklı suçlardan ev hapsi cezası aldığını ve elektronik kelepçeyi kırarak dışarıda gezdiğini ifade eden Oğuz, Murat A'nın bunu tekrarlaması durumunda yeniden cezaevine gönderileceğini kaydetti.

Adliye binasına gelen Antalya Barosu yönetim kurulu üyeleri ve meslektaşları da Mesut Oğuz'a destek verdi.

- Olay

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Mesut Oğuz, 26 Eylül'de Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbara gittiğinde, binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A'nın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Oğuz, saldırıdan yara almadan kurtulmayı başarırken, şüpheli gözaltına alınmıştı.

Murat A, daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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