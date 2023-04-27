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Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu

27.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da görevi başındaki avukat Mesut Oğuz’a bıçakla saldırı girişiminden yargılanan Murat A, aynı avukata yeniden saldırdı.

Antalya Barosuna kayıtlı avukat Mesut Oğuz, gazetecilere, 26 Eylül 2022'de Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi'nde müvekkiline ait bir bina için yapılan ihbara gittiğinde, binadan 3 ay önce tahliye edilen Murat A'nın bıçaklı saldırısına uğradığını ve saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardığını söyledi.

Gözaltına alınan Murat A'nın daha sonra sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirten Oğuz, yapılan itiraz üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüpheli hakkında ev hapsi kararı verilerek yurt dışı yasağı getirildiğini belirtti.

Oğuz, Antalya 12. Asliye Ceza Mahkemesinde bıçakla saldırı girişiminden yargılaması devam eden sanık Murat A'nın olaydan önce kendisini, eski eşini ve çocuğunu öldürmekle tehdit ettiğini dair bulunduğu suç duyurusunda bulunduğunu ancak savcılık tarafından takipsizlik kararı verildiğini ifade etti.

Murat A'nın geçtiğimiz mart ayında yine aynı apartmana sabaha karşı 05.00 sıralarında gelerek, elektronik güvenlik kilit sistemini bozmaya çalıştığını, bir dükkana girdiğini öne süren Oğuz, şöyle devam etti:

"Oradaki insanlar rahatsız ediyor. Polis çağırılıyor, tutuklanıyor. Öğlen, serbest bırakılıyor. Ardından benim eşimin oturmuş olduğu eve gidiyor. Orada rahatsızlık veriyor, şikayetçi oluyoruz. Tekrar alınıyor. Tekrar serbest bırakılıyor. İki gün sonra benim ofisime geliyor. Beni bıçaklamaya çalışmış bir adamın ofisime gelmesi mantık dışı. Bununla ilgili şikayetçi oluyoruz. Çünkü can güvenliğimiz tehdit altında. Bu adam tehlikeli, madde bağımlısı. Ama yine alınıyor ve serbest bırakılıyor. Savcı da geçen ay olan bu olaylarda tehdit görmemiş ki kovuşturmaya yer olmadığına karar veriyor. Benden daha önce zorla 500 bin lira para istemesiyle ilgili yağmaya teşebbüs suçuyla ilgili de dört tane tanık olduğu halde tanıklar dinlenmiyor. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veriliyor.”

"SALDIRILARA DEVAM EDİYOR"

Oğuz, artık hiçbir şekilde ceza almadığına, hukukun hiçbir şekilde kendisine müdahale etmediğini gören Murat A'nın dün akşam 17.00 sıralarında kendisine yeniden saldırdığını belirtti.

Ofise geldiği sırada, karşıdan parktan çıkıp gelen Murat A.'nın kendisine kafa attığını dile getiren Oğuz, şunları kaydetti:

"Cebinden bir cisim çıkartıyordu. Ben müdahale edince elindeki cisim düştü. Gördüğüm kadarıyla sustalı bıçaktı. Sonra onu alıp cebine attı. Bana saldırmaya devam etti. Kendimi savundum. Ondan sonra bu şahsı yere düşürdüm. Yere düşürdüm sırada bir arkadaşımız kendisini alarak götürdü, uzaklaştırdı. Sonrasında kendisinin yine aynı mahallede oturan eski eşimin evine doğru gittiğini gördüm. Takip ettim. Polisleri çağırdık ama kaçtı. Can güvenliğimiz yok. Bu saldırılara devam ediyor. Savcı bunu soyut tehdit olarak görüyor. Yasa hiçbir şekilde işlemiyor. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Madde bağımlısı insanların ne kadar tehlikeli olduğunu zaten görüyorsunuz. Akli dengesi yerinde değil ve sürekli gelip hakaretler, tehditler ediyor. 'Orayı bana vereceksiniz yoksa hepinizi öldürürüm.' diyerek yine yağmaya teşebbüs ediyor. Alenen bunları yapıyor ama yine ceza almıyor. Yani cezalarda artık bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum.”

Öte yandan şüpheli Murat A'nın avukat Mesut Oğuz'a saldırması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şüphelinin saldırması ve avukatın kendisini koruması yer alıyor.

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