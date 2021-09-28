Antalya'da avukatı silahla yaralayan özel okul sahibine 5 yıl hapis cezası

Antalya'da özel okulun tahliye davasını kaybettiği iddiasıyla ortağı olan avukatı silahla yaralayan okul sahibine 5 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bilal K, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, olayda yaralanan katılan Semih G. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Karar öncesi mütalaayı açıklayan savcı, Semih G'nin avukat olarak görev yaptığını ve sanık Bilal K'nin ortağı bulunduğu özel okulun vekilliğini üstlendiğini kaydetti.

Özel okul olarak işletilen binaya ilişkin tahliye davasının aleyhe neticelenmesi üzerine okul binasında ortaklar ve avukatların katılacağı bir toplantı düzenlenmesine karar verildiği belirtilen mütalaada, "Semih G. toplantıdan önce okul binasında sanık ile karşılaşması üzerine okul bahçesinde görüştü. Tahliye davasının aleyhlerine sonuçlanması sebebiyle katılanı suçlayan sanığı sinirlenerek bağırması üzerine katılan tekrar okul binasına girdi. Katılanın arkasından okula giren sanık tabancayı belinden çıkararak katılanın bacağına ateş etti." ifadesi kullanıldı.

Doktor raporuna göre, Semih G'nin yaşamının tehlikeye girdiği, vücudundaki kırıkların hayati fonksiyonlarını etkilediği belirtilen mütalaada, bu nedenle de dosyadaki delil durumuna göre sanığın "kasten yaralama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Sanık Bilal K, son savunmasında, olaydan dolayı pişman olduğunu, yaralama olayının Semih G'nin avukat kimliğiyle ilgili olmadığını ve mahkemeye güvendiğini söyledi.

Bacağından vurulan Semih G. ise "duruşmaya geç kaldı" diye kimsenin vurulamayacağını, merminin sol bacağının atar damarına denk geldiğini ve kırılan kemiklerin kaynayan kemikler olmadığını ifade etti.

Vurulduğu günden beri tedavi gördüğünü belirten Semih G, "Özellikle okulda vurulacağım hiç aklıma gelmezdi. Sanığın üst hadden cezalandırılarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyorum." dedi.

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme hakimi, sanık Bilal K'ye "kasten yaralama" suçundan 5 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Muratpaşa ilçesinde Güzeloba Mahallesi'ndeki bir özel okulda, 29 Haziran'da avukat Semih G. ve okulun ortağı Bilal K. arasında mahkemede görülen bir davanın kaybedildiği iddiasıyla tartışma yaşanmış, Bilal K, tabancayla avukatı bacağından vurduktan sonra kaçan sanık polise teslim olmuştu.

