Antalya'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hakkı Sucugil'in (36) kullandığı 07 ALU 287 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda aydınlatma direğine çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından sürücünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Buradaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze yakınlarına teslim edildi. Sucugil'in yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Cenazenin Mersin'in Tarsus ilçesine defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Sucugil'in Konyaaltı Bahtılı Meslek Anadolu Lisesinde fizik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.



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