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Antalya'da bahçesindeki çalıları yakan kişi büyüyen alevlerin ortasında kalarak öldü

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 18:21 | Son Güncelleme

Antalya'da bahçesindeki çalıları yakan kişi büyüyen alevlerin ortasında kalarak öldü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bahçesindeki çalıları yakmak isteyen kişi, ormana sıçrayan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi, Köprübaşı mevkisinde bulunan bahçesindeki çalıları yakan Muzaffer Yılmaz (56), rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan alevleri söndürmek isterken yangının ortasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yılmaz'ın cenazesi, incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Gazipaşa Orman Ölüm Yangın

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