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  4. Antalya’da balıkçılar dev hortumu denizden görüntüledi

Antalya’da balıkçılar dev hortumu denizden görüntüledi

İHA İHA
08.03.2024 15:20
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Antalya’nın Serik ilçesinde denizde çıkan hortum korkuttu.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi açıklarında denizde hortum meydana geldi.

Çıkan hortum, denizdeki balıkçılar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçılar, oluşabilecek bir tehlikeyle karşılaşmamak için tekneleriyle barınaklarına dönüş yaptı. Uzun süre denizde kalan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.

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