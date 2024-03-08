Antalya’da balıkçılar dev hortumu denizden görüntüledi

Çıkan hortum, denizdeki balıkçılar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Balıkçılar, oluşabilecek bir tehlikeyle karşılaşmamak için tekneleriyle barınaklarına dönüş yaptı. Uzun süre denizde kalan hortum, kıyıya ulaşmadan kayboldu.
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