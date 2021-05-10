Antalya'da başı kafesin demirlerine sıkışan engelli kadın ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, başı kafesin demirlerine sıkışan zihinsel engelli genç kadın hayatını kaybetti.
Küçükken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle 3 yaşından bu yana zihinsel engelli olan Hafize Bakır'ın (26), iddialara göre kendisine zarar vermemesi için ailesiyle yaşadığı Ulukapı Mahallesi'ndeki eve 1,5 metre yüksekliğinde demir kafes yaptırıldı.
Babası Osman Bakır tarafından başı kafesin üst kısmındaki demire sıkışmış halde bulunan Hafize Bakır için 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istendi.
Adrese gelen sağlık ekipleri, Bakır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Bakır'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz