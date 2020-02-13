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Antalya'da belediye çalışanının öldürülmesi davasında karar

ANTALYA HABERLERİ  | 13.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi çalışanı Halit Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklardan biri 25 yıl, diğeri 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da belediye çalışanı Halit Yılmaz'ın öldürülmesiyle ilgili yargılanan 2 tutuklu sanıktan birine 25 yıl, diğerine 17 yıl hapis cezası verildi, tutuksuz sanık ise beraat etti.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammet Yavuz ile Şükrullah Taş, tutuksuz sanık Zülfiye Taş, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunmalarını yapan tutuklu sanıklar Yavuz ve Taş, yaşanan olaydan dolayı pişman olduklarını ve takdiri mahkemeye bıraktıklarını söyledi.

Tutuksuz sanık Zülfiye Yavuz ise Halit Yılmaz öldürüldüğünde evde olmadığını, öldürüldüğünü ise polislerden duyduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Şükrullah Taş'a, "kasten öldürme" suçundan iyi hal hükümlerini uygulayarak 25 yıl hapis cezası verdi. Sanık Muhammet Yavuz'a "kasten öldürme" suçuna haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 17 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Tutuksuz sanık Zülfiye Taş hakkında ise beraat kararı verildi.

Korkuteli ilçesinde Muratpaşa Belediyesi çalışanı Halit Yılmaz'ın (50) cesedi, 24 Mayıs 2019'da elleri ve ayakları domuz bağıyla bağlanmış, yol kenarına atılı olarak bulunmuştu. Olayla ilgili Muhammet, eşi Zülfiye Yavuz ve Şükrullah Taş tutuklanmıştı.

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Antalya Cinayet Dava hapis cezası Karar Mahkeme

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