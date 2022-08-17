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Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

17.08.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Altınova Orta Mahalle 39 Nolu Sokak'taki 8 katlı apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kattaki dairelere de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde bekletilen ambulanslarda müdahale edildi.

Yangında apartmanda hasar oluştu.

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antalya yangın Kepez İtfaiye apartman

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