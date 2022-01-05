Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

Antalya'da bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedaviye alındı.

Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki dairede, yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine evde bulunan Fazıl ve oğlu Onur Altunkalem itfaiye ekiplerinden destek istedi.

Olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Diğer apartman sakinleri dışarıya çıkarıldı.

Yangın nedeniyle Deste ve Orhan Gülbora çiftinin yaşadığı üst kattaki daireyi de duman kapladı. Dumandan etkilenen Deste Gülbora sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın nedeniyle apartmanda hasar oluştu.



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