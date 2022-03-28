YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

28.03.2022 21:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişi çalıştığı çiçek serasında ölü bulundu

Antalya'da, çalıştığı çiçek serasında ölü bulunan kişinin cesedi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Bağlan (73), Doğuyaka Mahallesi Kahramanlar Caddesi 1207 Sokak'ta kiraladıkları çiçek serasında çalışırken, ortağı A.D. akşam üzeri hasta olan kedisini veterinere götüreceğini söyleyip ayrıldı.

A.D, veteriner dönüşü Bağlan'ı serada, yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bağlan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Seranın etrafında toplanan mahalleli, gözyaşı döken Bağlan'ın ortağı A.D'yi teskin etmeye çalıştı.

Savcının şüpheli bulduğu olayda, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ukraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındıUkraynalı anne, savaşı "oyun" sanan kızıyla Antalya'ya kardeşinin yanına sığındı
Samsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındıSamsun'da marketteki deterjan şişelerinin kapakları çalındı
Medipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüMedipol Başakşehir'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Anahtar Kelimeler:
antalya

Antalya Namaz Vakitleri 28 Mart Pazartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:43
Öğle
13:08
İkindi
16:38
Akşam
19:22
Yatsı
20:38
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Ramazan pidesi sevenlere yeni bir lezzet: Süt çöreği tarifi

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.