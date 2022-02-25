Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 22 yaşındaki genç, parkta ölü bulundu.

Beach Park asansör yanında bir kişinin hareketsiz yattığını gören görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayıp başvuruları üzerinden hayatını kaybeden kişinin kimliğini araştıran polis ekipleri, ölen gencin Doğukan D. olduğunu tespit etti.

Cenaze, inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



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