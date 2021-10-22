YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da bir kişinin omzundaki çantayı çalan zanlı yakalandı

Antalya'da bir kişinin omzundaki çantayı çalan zanlı yakalandı

22.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişinin omzundaki çantayı çalan zanlı yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişinin omzundaki çantayı çalıp kaçan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde yürüyerek evine giden F.K'nin omzundaki çantanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

Yol güzergahındaki 170 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.G. olduğunu belirledi.

Side Mahallesi'nde yakalanan zanlı karakola götürüldü.

Şüphelinin evinde yapılan aramada çok sayıda çalıntı malzemenin ele geçirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baharatın altını! Kilosu 70 TLBaharatın altını! Kilosu 70 TL
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
Antalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşindeAntalyaspor, Sivas'ta ilk gol ve deplasman galibiyeti peşinde
Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat

Antalya Namaz Vakitleri 22 Ekim Cuma

İmsak
05:45
Sabah
07:04
Öğle
12:47
İkindi
15:51
Akşam
18:19
Yatsı
19:34

Antalya Nöbetçi Eczaneler22 Ekim Cuma

Doğuş Eczanesi
Muratpasa
Doruk Eczanesi
Muratpasa
Nilsu Eczanesi
Muratpasa
Oktay Eczanesi
Muratpasa
Yeni Elmalı Eczanesi
Muratpasa
Yeni Nergiz Eczanesi
Muratpasa
Çözen Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Vali Kemal Çeber'den Çaykur Rizespor'a ziyaret

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Aydın'da lise öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili aranan zanlı yakalandı

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

Boluspor, Menemenspor maçını kazanarak şansızlığını kırmak istiyor

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 12 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.