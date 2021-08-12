Antalya'da bir otelin mutfak ve restoran bölümünde yangın çıktı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan yangında, bir otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Adrasan Mahallesi'nde bir otelin mutfak ve restoran bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiyesi ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık bir saat süren çalışma sonunda söndürülebilen yangında, otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, yaptığı açıklamada, ormana yakın bir otelde sabaha karşı çıkan yangının korkuttuğunu belirterek, "Otelin ormana yakın bir alanda olması bizi endişelendirdi, ekipler yangının ormana sıçramaması için büyük mücadele ettiler. Gece boyunca sık sık elektrik kesintileri olmuştu." dedi.

