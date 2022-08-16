Antalya'da bir restoranda çıkan yangında hasar oluştu

Antalya'nın Kaş ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Kaş'ın Yarımada bölgesindeki bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ve vatandaşlar tarafından yangın söndürme tüpleriyle müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle restoranda hasar oluştu.

