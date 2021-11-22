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Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

22.11.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı iddiasıyla bir polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük kadrosunda görevli polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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