Antalya'da bisiklet sürerken kalp krizi geçiren kişi öldü

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışan Volkan Baloğlu (40) spor yapmak için bisiklete bindi. Bisiklet sürerken fenalaşan Baloğlu, yolun kenarına yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baloğlu'nun cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

