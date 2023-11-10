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Antalya'da bisiklet sürerken kalp krizi geçiren kişi öldü

10.11.2023 13:35 | Son Güncelleme:
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Antalya'nın Serik ilçesinde bisiklet sürerken kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti.

Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde çalışan Volkan Baloğlu (40) spor yapmak için bisiklete bindi. Bisiklet sürerken fenalaşan Baloğlu, yolun kenarına yığıldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekibi, Baloğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset, cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesi sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Baloğlu'nun cenazesi buradaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

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