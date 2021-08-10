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Antalya'da boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın ve annesi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

10.08.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın ve annesi, Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı

MERSİN (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde, boşandığı eşi tarafından öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri, memleketleri Mersin'de toprağa verildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Gülcan Kılınç (35) ile annesi Gülizar Kılınç'ın (54) cenazesi, kara yoluyla Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi.

Burada kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa defnedildi.

Bazı aile yakınları törende ayakta durmakta güçlük çekti, bazıları ise tabutlara sarılıp gözyaşı döktü.

- Olayın süreci

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile 8 Ağustos'ta evlerine gelen boşandığı eşi A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. A.A, silahla ateş ettiği Gülcan Kılınç ile kayınvalidesi Gülizar Kılınç'ı (54) öldürmüştü.

Gülcan Kılınç ile A.A'nın yaklaşık 3 yıl önce boşandıkları ve 3 çocukları olduğu öğrenilmiş, Kılınç'ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski eşi hakkında şikayetlerde bulunduğu, birçok kere uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilmiş, A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilmişti.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

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