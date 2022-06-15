YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

15.06.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanık, 2 kayınbiraderini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 2 kayınbiraderini "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise toplam 31 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Ayata, taraf avukatları ve mağdur yakınları hazır bulundu.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, ilk ifadesindeki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Allah büyüktür." dedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Ayata'ya "boşandığı eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanığa, kayınbiraderleri Murat ile Ahmet Emre Alkutay'ı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 31 yıl hapis cezası veren heyet, Ayata'yı ayrıca "ruhsatsız silah bulundurma veya taşıma" suçundan 1 yıl hapis ve 600 lira cezaya çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.

- Olay

Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'nda ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) evine giden M.A, 2 Aralık 2021'de pompalı tüfekle eşi ve olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay, olay yerinde yaşamını yitirmişti.

İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Mehmet Ayata'nın boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı "öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandıAlanya'da bir kişiyi darbeden 5 şüpheliden 2'si tutuklandı
GÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldıGÜNCELLEME- Beşiktaş'taki uygunsuz görüntülerle ilgili iki kişi adli kontrolle serbest kaldı
GÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Antalya'daki kavgada bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya kadın cinayeti

Antalya Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:46
Sabah
05:30
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:25
Yatsı
22:02
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Eski yetişkin film yıldızı anlattı! “İçimde dev bir patlama”

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

Çok az biliniyor: Hayrete düşürdü! Tek harika yanı tadı değil

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

“Yumuşak eşleriz” dedi! İtirafı olay oldu: Gözümüzün önünde...

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.