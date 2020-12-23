Antalya'da boşandığı eşini öldüren sanığa müebbet hapis istemi

Antalya'da boşandığı eşinin boğazını keserek ormanlık alana gömdüğünü itiraf eden sanık hakkında müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabül edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosunca, Muratpaşa ilçesinde eski eşi Neslihan Yılmaz'ı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Anıl K. hakkında müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanığın eski eşi Neslihan Yılmaz ile çalıştıkları otelde tanışarak evlendikleri, 2 çocuklarının bulunduğu belirtildi.

Olayın ayrıntılarına yer verilen iddianamede, çiftin bir süre sonra anlaşmalı boşandıkları ancak çocukların velayetiyle ilgili aralarında sorun yaşandığı vurgulandı. Neslihan Yılmaz'ın bu süreçte iki çocuğuyla Zafer adında başka biriyle yaşamaya başladığına işaret edilen iddianamede, Yılmaz'ın yengesi Z.Y'nin Edirne'de yaşayan sanığı çocuklarını gelip alması için telefonla aradığı kaydedildi.

Edirne'den kente gelen Anıl K'nin ifadesinde, kendisini telefonla arayan Z.Y'nin "Neden gelmiyorsun? Bir an önce gel de çocuklarını al." dediği aktarıldı.