Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini de yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'da boşandığı eşini öldürdükten sonra 2 kardeşini de yaralayan şüpheli tutuklandı.

Döşemealtı ilçesinde yaşanan olayın ardından gözaltına alınan M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine giden M.A, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırılmıştı.

M.A'nın emniyetteki ilk ifadesinde, gündüz saatlerinde çocuklarını gördüğünü, akşam tekrar görmeye gittiğinde eski kayınbiraderlerinin buna izin vermemesi üzerine olayın yaşandığını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

İki çocuk annesi ve Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

