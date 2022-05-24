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Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

24.05.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da boşandığı eşini öldürüp 2 kardeşini yaralayan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Antalya'da boşandığı eşini öldürmekten ve 2 kişiyi öldürmeye teşebbüsten dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık M.A. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken taraf avukatları ve mağdur yakınları salonda hazır bulundu.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay özetini okuyarak M.A'nın boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ı tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'ı öldürmeye teşebbüs suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatı savcılık mütalaasına katılmadıklarını belirterek, savunma yapmak için süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Ailesiyle yaşayan boşandığı eşi Hayriye Alkutay'ın (30) Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evine giden M.A, 2 Aralık 2021'de, pompalı tüfekle boşandığı eşi ile olaya müdahale eden kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etmişti. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybetmişti.

İki çocuk annesi, Ülkü Ocakları Döşemealtı İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hayriye Alkutay'ın, Döşemealtı Ülkü Ocakları Sosyal Medya Birim Başkanı ve Ülkü Ocakları Genel Merkezi gönüllü sosyal medya destek ekibinde görevli olduğu belirtilmişti.

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