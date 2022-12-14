Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini düğünde öldüren sanık hakim karşısında

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu, maktul Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanıklar, sanık ile maktulün iyi geçinemediğini, Şenay Ayvaoğlu’nun eşine hakaret ve küfürler ettiği iddia etti.

Müşteki avukatı Mehmet Aykan ise tanıkların maktule yönelik suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, maktulün şiddete uğradığı gerekçesiyle ocak ayından itibaren sanık hakkında 4 ayrı şikayette bulunduğunu belirtti.

Maktul Şenay Ayvaoğlu'nun kızı İ. Ayvaoğlu ise tanıkların yalan söylediğini belirterek, tanık beyanlarını kabul etmediğini ifade etti.

Şenay Ayvaoğlu'nun annesi Ş.O. ise kızı Afyonkarahisar'a gittiğinde sanığın kendisine 'Kızını öldüreceğim' dediğini öne sürdü.

Sanık Serkan Ayvaoğlu ise önceki beyanlarının geçerli olduğunu ifade ederek, bu aşamada diyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşmayı erteledi.

OLAY

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

