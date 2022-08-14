Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Dağbeli Mahallesi'nde annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A, burada boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. ile karşılaştı.

Konuşmak için düğün alanından uzaklaşan çiftin arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan A. yanında bulunan tabancayla Şenay A'ya ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şenay A'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan olaydan sonra kaçan Serkan A'nın yakalanması için çalışma devam ediyor.



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