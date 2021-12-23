Antalya'da bozulan iskelede mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Antalya'da bozulan iskele nedeniyle 6. katta mahsur kalan 2 işçiyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki 9 katlı apartmanın 6. katında boya yapan Ayhan Yertürk (28) ve Mehmet Sait Yaldızhan (35) iskele bozulunca mahsur kaldı.

İki işçi, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6. kata ulaşan merdiveniyle kurtarıldı.

İşçiler, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildi.



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