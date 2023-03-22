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Antalya'da çaldığı kamyonetle Mersin'de yakalanan zanlı tutuklandı

22.03.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinden çaldığı kamyonetle Mersin'e giden zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payallar Mahallesi'nde park halindeki 07 HIB 22 plakalı kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, aracı F.U. (28) ve M.G'nin (38) çaldığını belirledi.

Kamyonetin Mersin'e götürüldüğünü tespit eden ekipler, Mersin Jandarma Komutanlığı ekipleriyle ortak çalışma yaptı. Yol kontrolünde çaldığı kamyonetle yakalanan F.U, Alanya'ya getirildi. Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı.

Diğer zanlının da yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin kamyoneti düz kontak yöntemiyle çalıştırması ve araçla bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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antalya Mersin Alanya hırsızlık kamyonet

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