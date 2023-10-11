YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uygulayan çocuk serbest bırakıldı

Antalya'da çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uygulayan çocuk serbest bırakıldı

11.10.2023 13:42 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çalıştığı iş yerinde kediye şiddet uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 15 yaşındaki çocuk, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığının tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan M.A'nın Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Yaşının küçük olması nedeniyle dosyasına gizlilik kararı konulan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi'ndeki berber dükkanında çırak olarak çalışan M.A'nın 6 Ekim'de iş yerindeki kediye tekme ve yumruk atarak şiddet uyguladığı güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilmişti. İş yeri sahibi Serdar Latif Mantıcı'nın şikayeti üzerine M.A, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladıKız kardeşini öldürdü, eniştesini yaraladı
Şişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdıŞişli’de kaldırımın çöktüğü anlar kameraya yansıdı
4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi4. Dünya Spor Kongresi Konya'da gerçekleştirildi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı kedi mahkeme şiddet emniyet

Antalya Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:54
Öğle
12:49
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:49

Antalya Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Arslan eczanesi
Manavgat
Ova eczanesi
Kas
Büke eczanesi
Alanya
Erdem eczanesi
Alanya
Başak eczanesi
Alanya
Başak eczanesi
Serik
Çavuşoğlu eczanesi
Kemer
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Tıp dünyasını şaşkına çeviren vaka! 6 yaşındaki kızın beyninin yarısı kapatıldı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Düğün şakası olay oldu! Cebinden çıkarttı

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.