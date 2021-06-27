Antalya'da çekme karavan yandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, bir çekme karavan yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kum Mahallesi sahili yakınlarındaki piknik alanında bulunan çekme karavanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevlere ilk müdahaleyi, çevredekiler karavanın bağlı olduğu aracı uzaklaştırarak yaptı.

Karavanda meydana gelen küçük patlamalar, yangına müdahaleyi güçleştirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye Birimi ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Karavanın kullanılamaz hale geldiği yangında, çevredeki otluk alanda da hasar oluştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz