YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı

23.04.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli gözaltına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde birçok suçtan aranan şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekirova Mahallesinde "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, örgüte yardım etmek", "nitelikli yağma", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama", "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından aranan şüpheli M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin jandarmada işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladıÜç gün üç gece süren "masalsı" Hint düğünleri salgın sonrası yeniden başladı
Diyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldıDiyanetin ramazan kamplarına 1120 genç katıldı
İstanbul’da bir polis memuru şehit olduİstanbul’da bir polis memuru şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
antalya Şüpheli

Antalya Namaz Vakitleri 25 Nisan Pazartesi

İmsak
04:36
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:44
Akşam
19:47
Yatsı
21:09
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

İç çamaşırlı pozuyla 23 Nisan kutladı! "Biraz edep!"

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Arabanızın havasına hava katabileceğiniz mutlaka almanız gereken ürünler

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Yeni keşif heyecanlandırdı! “Peribacasından şehir diyoruz”

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Kız arkadaşının kız kardeşini bakın nereden tanıyordu

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.