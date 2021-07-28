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Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

28.07.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın Manavgat

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