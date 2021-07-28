Antalya'da çıkan orman yangınına hava ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Yeniköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, hava ve karadan müdahale ediliyor.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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