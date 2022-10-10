Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Beşikçi Mahallesi Örümler mevkisinde, yol kenarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Helikopter ve arazözler ile yangın söndürme işçileri alevlere müdahale ediyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.



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